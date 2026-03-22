Gordon Schnieder (r.), Spitzenkandidat der CDU, wird zu seinem Sieg bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz von seinem Bruder, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (l.), beglückwünscht. (picture alliance / dts-Agentur / -)

+++ In Rheinland-Pfalz ist ein neuer Landtag gewählt worden. Die zweite Hochrechnung von Infratest-Dimap sieht folgendermaßen aus:

CDU 30,6 Prozent (+ 2,9)

SPD 25,7 Prozent (-10,0)

AfD 20,0 Prozent (+11,7)

Grüne 7,9 Prozent (-1,4)

FDP (2,1 Prozent), Freie Wähler (4,2 Prozent) und Linke (4,4 Prozent) werden den Einzug in den Mainzer Landtag voraussichtlich verpassen.

Die Wahlbeteiligung lag laut Infratest-Dimap bei 69,5 Prozent.

Grafiken zu den Wahlergebnissen und weitere Entwicklungen vom Wahlabend finden Sie in unserem Newsblog zur Landtagswahl

+++ ​Nach der Wahlniederlage der SPD in Rheinland-Pfalz hat Co-Parteichef Klingbeil Konsequenzen ‌und Personaldebatten ⁠in der Bundespartei angekündigt.

Klingbeil sagte, er trage auch Verantwortung für das Ergebnis und wisse, dass es Personaldebatten geben werde. Und die habe man auch zu führen. Er persönlich wolle sich in einer Phase mit zwei Kriegen und einer Wirtschaftsflaute jedoch ⁠nicht ⁠wegducken. Die Co-Vorsitzende Bas nannte das Ergebnis "sehr bitter und einschneidend". Es sei sicherlich nicht "unbeeinflusst durch die Bundes-SPD".

+++ SPD-Spitzenkandidat Schweitzer äußerte sich erst anderthalb Stunden nach Schließung der Wahllokale zu seiner Niederlage.

Der amtierende Ministerpräsident sagte auf der Veranstaltung seiner Partei in Mainz, die SPD werde in Rheinland-Pfalz weiter Verantwortung tragen. Man wolle nun eine "starke Rolle für eine ordentliche Regierung der demokratischen Mitte" spielen. Er appellierte an seine Parteifreunde, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Zu seiner persönlichen Zukunft äußerte er sich nicht.

+++ Auf der Wahlparty der CDU brandete Jubel auf, als Spitzenkandidat Schnieder sich seinen Anhängern zeigte.

Er wurde mit "Gordon, Gordon"-Rufen und langem Applaus gefeiert. Schnieder riet dazu, noch das Endergebnis abzuwarten, betonte aber auch: "Die CDU in Rheinland-Pfalz ist wieder da!". Ohne die CDU werde in den nächsten Jahren nicht mehr regiert werden. Im ZDF schloss er die Bildung einer Koalition mit der AfD aus.

+++ Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei.

Man habe "sich mehr als verdoppelt", sagte er im ZDF. Als starke Opposition werde man den künftigen Koalitionsparteien "auf die Finger klopfen" und sei nun in der Lage, im Landtag Untersuchungsausschüsse einzusetzen.

+++ Die Generalsekretärin der FDP, Büttner, äußerte sich enttäuscht über das Ausscheiden ihrer Partei aus dem Landtag.

Büttner sagte, es tue ihr für Rheinland-Pfalz leid, dass das Land nun wie der Bund eine "Weiter so"-Konstellation bekomme.

+++ Der Linken-Vorsitzende van Aken sieht seine Partei trotz des verpassten Einzugs in den Landtag auf dem richtigen Weg.

Man habe das Ergebnis in Rheinland-Pfalz "fast verdoppelt".

+++ Der Grünen-Co-Vorsitzende Banaszak sagte im ZDF, man werde die Rolle als Oppositionspartei annehmen.

Es habe nicht an den Grünen gelegen, dass die Ampel-Koalition nicht fortgesetzt werden könne, sondern an der FDP und SPD. Sollte es mit Schwarz-Rot zu einer "fossilen Koalition" kommen, werde man mit ökologischer Politik dagegen halten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.