Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf die Kanzlerkandidatur bei der nächsten Bundestagswahl. Das gab die 57-Jährige nach Angaben eines Parteisprechers in der Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin bekannt. Da sie davon überzeigt sei, dass Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz in eine Hand gehörten, werde sie auch ihren Parteivorsitz abgeben. Im Sommer wolle sie einen Prozess einleiten, in dem die CDU über ihre Nachfolge und damit auch über den Kanzlerkandidaten entscheiden solle. Regulär ist der nächste Parteitag im Dezember.

Als Gründe für ihren Rücktritt soll Kramp-Karrenbauer auf die unterschiedlichen Vorstellungen innerhalb der CDU zu dem Umgang mit Linkspartei und AfD verwiesen haben. Tatsächlich sind die Christdemokraten in der Frage der Positionierung gegenüber diesen beiden Parteien tief gespalten, insbesondere innerhalb der östlichen Landesverbände. Dies ist in den vergangenen Tagen nach der umstrittenen Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen, mit Stimmen der CDU und das AfD, deutlich geworden.

Kramp-Karrenbauer verliert Machtprobe

Zudem scheint Kramp-Karrenbauer erkannt zu haben, dass sie in der CDU-Führung nicht mehr genügend Rückhalt hat. Ihre Fehler, vor allem in ihrem ersten Jahr als Parteivorsitzende, aber auch das schwache Krisenmanagement nach dem Wahl-Eklat von Thüringen, haben ihre Autorität und ihren Führungsanspruch untergraben. Ein entscheidender Fehler von Kramp-Karrenbauer im Zusammenhang mit den Ereignisse von Erfurt sei gewesen, dass sie sich auf Neuwahlen in Thüringen festgelegt habe und damit auf eine Machtprobe, die sie nicht hätte gewinnen können, so die Einschätzung des Dlf-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen.

(Oliver Berg / dpa)Bosbach: Personalfragen dürfen nicht wichtiger sein als Sachfragen

Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach hat nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer davor gewarnt, zu früh mögliche Kandidaten für das Kanzleramt zu diskutieren.

Nach den angekündigten Rücktritt Kramp-Karrenbauers steht die CDU vor einer ausgesprochenen offen Situation. Schon jetzt ist abzusehen, dass es zu einem Richtungsstreit innerhalb der CDU kommen wird. Um die Nachfolge an der Parteispitze könnten sich neben Friedrich Merz und Jens Spahn, die bereist 2018 Ambitionen hatten, auch der nordrheinwestfälische Ministerpräsident Armin Laschet bewerben. Auf die Kanzlerkandidatur dürfte zudem der CSU-Vorsitzende Markus Söder schielen.