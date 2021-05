Mit 37 von 43 Stimmen - 86 Prozent - hat die CDU in Südthüringen am 30. April den umstrittenen Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu ihrem Direktkandidaten im Wahlkreis 196 gewählt und schickt ihn in den Bundestagswahlkampf. Die Nominierung des 58-Jährigen, der vor allem wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik seit Jahren polarisiert, sorgt bundesweit für heftige Reaktionen.

(picture alliance/ dpa/ Michael Reichel)Maaßen kandidiert für den Bundestag - Die Bruchstelle der CDU

Von der AfD habe sich Hans-Georg Maaßen nicht glaubhaft distanziert, kommentiert Henry Bernhard. Seine Person zeige die Bruchstelle auf, die die CDU zerreißen kann.

Wer ist Hans-Georg Maaßen?

Der gebürtige Mönchengladbacher ist Jurist. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Funktionen im Bundesinnenministerium - unter anderem als Referent für Ausländerangelegenheiten. 2012 wurde Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sein Vorgänger Heinz Fromm war zuvor im Zusammenhang mit zahlreichen Pannen bei der Enttarnung der Neonazi-Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) zurückgetreten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2014 mit dem damaligen Verfassungsschutzchef Maaßen (beide CDU) (picture alliance / dpa | Oliver Berg)

Seine Amtszeit wurde geprägt durch weitere Debatten unter anderem über Fehler des Verfassungsschutzes im NSU-Komplex sowie durch die NSA-Überwachungsaffäre. Im November 2018 wurde Maaßen schließlich in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Warum wurde er als Verfassungsschutzchef abgelöst?

Unmittelbar vor seiner Ablösung war Maaßen massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu "Hetzjagden" auf Ausländer kam.

(Oliver Berg / dpa)Wolfgang Bosbach (CDU) - "Maaßen muss geahnt haben, welche Reaktionen das hervorrufen würde"

Interview aus dem Jahr 2018 mit dem CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Er gehe davon aus, dass der scheidende Verfassungsschutzpräsident bewusst auf Provokation in seiner Abschiedsrede gesetzt hat, sagte Bosbach im Dlf.

Politiker werteten Maaßens öffentliche Verlautbarungen, für die er keine Belege nannte, damals als Spekulationen, als Verharmlosung der Vorfälle oder auch als Verschwörungstheorie. Die Personalie Maaßen führte zu einem Konflikt innerhalb der Großen Koalition.

Für welche politische Richtung steht Maaßen?

Maaßen ist Anhänger der als besonders konservativ geltenden Werteunion. Wiederholt hatte er sich gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) positioniert. Parteipolitische Gegner und politische Beobachter werfen ihm eine mangelnde Abgrenzung gegenüber der AfD vor. "Ich halte es nicht für demokratisch, wenn man von vornherein sagt, ich rede mit bestimmten Leuten nicht oder ich trete nicht in einen Aufzug, weil Herr Gauland schon im Aufzug steht", sagte Maaßen 2019 im Deutschlandfunk.

Maaßen sagte nach seiner Wahl, Hauptziel bei der Bundestagswahl am 26. September müsse es sein, eine "grün-rot-tiefrote" Regierung zu verhindern. Auch wenn der Wahlkreis keine CDU-Hochburg ist, werden ihm gute Chancen eingeräumt, das Direktmandat zu gewinnen.

(dpa)Hans-Georg Maaßen - "Eine Koalition mit der Höcke-AfD kann es nicht geben" Ein Interview aus dem Jahr 2019. Hans-Georg Maaßen sprach sich gegen eine Koalition mit der AfD aus. Man müsse aber mit allen Menschen reden. Gesprächsverweigerung sei undemokratisch.

Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen sagt über den Christdemokraten: "Maaßen ist 2018 zu einer bundesweiten Symbolfigur geworden. Seine Entlassung fiel mit einem Zerwürfnis zwischen CDU und CSU über die Flüchtlings- und Grenzpolitik zusammen." Damals habe Maaßen zu den führenden Repräsentanten des Sicherheitsapparats gehört, die der Regierung in der Flüchtlingskrise "faktisch die Loyalität aufgekündigt hatten".

Wie konnte er in Thüringen Bundestagskandidat werden?

Wer zur Bundestagswahl antritt, kann beliebig in jedem Wahlkreis in Deutschland eine Kandidatur anstreben - ohne dort einen Wohnsitz haben zu müssen. Im konkreten Fall suchte die CDU in Südthüringen dringend einen Bewerber. Der bisherige Wahlkreisabgeordnete Mark Hauptmann war im Zuge der Masken-Affäre aus der CDU ausgetreten.

Bedenken wegen Nähe zur AfD - Maaßens Bundestagskandidatur und die CDU Deutschlandfunk-Hauptstadtkorrespondent Stephan Detjen über die Folgen der Maaßen-Kandidatur für die Bundes-CDU.

Maaßen sei in Teilen der Ost-CDU zu einer "Oppositions- wenn nicht gar Widerstandsfigur" gegen die "Berliner Elite" und die "Merkel-CDU" herangewachsen, sagt Stephan Detjen. Der Thüringer CDU-Politiker Michael Heym verteidigte die Entscheidung für den Kandidaten. Die CDU-Basis dokumentiere mit der Wahl Maaßens "ihren eigenen Willen".

Welche Reaktionen gibt es auf seine Wahl?

Politiker von SPD, Grünen und Linke warfen der CDU vor, mit Maaßen am rechten Rand zu fischen - und dies in Ostdeutschland, wo die AfD besonders stark ist. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider sagte, Maaßen sei ein "Ideologe und Hetzer". Die SPD hätte ja auch nicht Thilo Sarrazin für den Bundestag aufgestellt. Die CDU sei gespalten zwischen dem Merkel-Lager und dem konservativen Parteiflügel, so der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion.

Auch aus der CDU und CSU gab es Kritik an der Maaßen-Kandidatur. Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), twitterte: "An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört! Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen? Wer so große Angst vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgegeben. Ein bitterer Tag."

Die AfD sei erklärter politischer Gegner der CDU, sagte CDU-Chef Armin Laschet. Ziel sei es, dass sie aus den Parlamenten verschwinde. Laschet weiter: "Ich erwarte nur, dass sich jeder an diese Regeln, die ich vorgebe, hält. Auch der Kandidat im Wahlkreis Suhl/Schmalkalden." Maaßen werde in Teilen der Union als "gefährliche Figur" wahrgenommen, sagt Detjen.

(Quellen: Stephan Detjen im Gespräch mit Barbara Schmidt-Mattern, Carolin Born, Henry Bernhard, dpa, Reuters, tei)