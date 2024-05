Berlin

CDU-Parteitag beginnt mit Wahl des Führungspersonals

In Berlin beginnt am Vormittag der dreitägige Bundesparteitag der CDU. Zunächst stehen die Wahlen für Vorstand und Präsidium an. Mit Spannung wird erwartet, welches Ergebnis der Parteivorsitzende Merz erzielt. Es dürfte einfließen in die Entscheidung, mit welchem Kanzlerkandidaten CDU und CSU in die nächste Bundestagswahl gehen.