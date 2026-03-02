Angriffe gegen den Iran

Jürgen Hardt (CDU) (imago / Bernd Elmenthaler )

Solle man tatsächlich zulassen, dass der Iran und die Mullahs, die Israel und das Judentum weltweit zerstören wollten, die Atombombe in die Hand bekämen, "um das wahr zu machen, von dem Hitler geträumt hat?", fragte er im SWR. Er wisse nicht, ob das Völkerrecht allein hier die richtigen Antworten gebe. Zwar müsste die völkerrechtliche Begründung der USA überprüft werden. Die Angriffe seien aber erfolgt, um den Iran am Bau einer Atombombe zu hindern.

Der Außenpolitiker Ahmetovic vom Koalitionspartner SPD betonte dagegen im Bayerischen Rundfunk, wenn man Völkerrechtsbrüche nicht benenne, führe man das Völkerrecht ad absurdum und sehe dessen politischer Erosion zu. Hierbei gehe es auch um Glaubwürdigkeit. An anderer Stelle sei schließlich klar benannt worden, dass Russland die Ukraine völkerrechtswidrig überfalle.

