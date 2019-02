Eine Diskussion über neue russische Waffen, die möglicherweise gegen das vor 40 Jahren in Kraft getreten INF-Abkommen über die atomaren Mittelstreckenraketen in Europa verstoßen, gebe es schon seit Jahren, sagte Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im Dlf. Für die Europäer sei es zwar ein großer Gewinn, dass es solche Waffen in Europa nicht mehr gebe, aber wenn das Abkommen nicht eingehalten werde, sei es nichts wert. Mit der Entwicklung neuer Waffen unternehme Putin einen neuen Versuch, die NATO in der Frage der Mittelstreckenraketen zu spalten. Eine Lösung in dem Konflikt könne vielleicht ein weltweites Abkommen über Mittelstreckenraketen sein, an dem auch Chinas und Indien beteiligt sein könnten.