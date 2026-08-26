Zuckersteuer
CDU-Politiker Stegemann: Gesundheitsschutz sollte wieder im Mittelpunkt des Gesetzes stehen

Bei der geplanten Zuckersteuer hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Stegemann, dazu aufgerufen, sich wieder auf den Kern des Vorhabens zu konzentrieren. Grundgedanke sei, den Gesundheitsschutz zu verbessern, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

    Getränkeautomat mit Softdrinks von Pepsi, Red Bull und Lavazza.
    Auf stark zuckerhaltige Getränke soll eine Steuer erhoben werden. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)
    Um das zu erreichen, habe man sich auf eine Steuer auf stark zuckerhaltige Getränke geeinigt . Eine Besteuerung von Fruchtsäften, Schorlen, Hafermilch und ähnlichen Produkten lehnt Stegemann ab.
    Gestern war ein Papier aus dem Finanzministerium öffentlich geworden. Darin wird vorgeschlagen, neben Limonaden auch Zero- und Light-Getränke, Haferdrinks und Fertigkaffees der Zuckersteuer zu unterwerfen. Finanzminister Klingbeil erklärte inzwischen, eine Steuer auf zuckerfreie Getränke werde nicht kommen. Bei dem Papier habe es sich lediglich um einen ersten Entwurf gehandelt.
    Hessens Ministerpräsident Rhein hat sich unterdessen prinzipiell gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen. Der CDU-Politiker sagte, viele Menschen hätten ohnehin mit hohen Preisen zu kämpfen. Der Staat dürfe Lebensmittel und Getränke deshalb nicht noch teurer machen.
    Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.