Auf stark zuckerhaltige Getränke soll eine Steuer erhoben werden. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Gestern war ein Papier aus dem Finanzministerium öffentlich geworden. Darin wird vorgeschlagen, neben Limonaden auch Zero- und Light-Getränke, Haferdrinks und Fertigkaffees der Zuckersteuer zu unterwerfen. Finanzminister Klingbeil erklärte inzwischen, eine Steuer auf zuckerfreie Getränke werde nicht kommen. Bei dem Papier habe es sich lediglich um einen ersten Entwurf gehandelt.

Hessens Ministerpräsident Rhein hat sich unterdessen prinzipiell gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen. Der CDU-Politiker sagte, viele Menschen hätten ohnehin mit hohen Preisen zu kämpfen. Der Staat dürfe Lebensmittel und Getränke deshalb nicht noch teurer machen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.