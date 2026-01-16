Der Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann, CDU, erteilt einer Forderung der SPD, Grundnahrungsmittel wie in Österreich günstiger zu machen, eine Absage. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Nach dem starken Anstieg der Inflation mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine würden die Preise jetzt erheblich sinken, sagte Stegemann im Deutschlandfunk . So sei Butter wieder viel billiger. Der CDU-Politiker und Landwirt verwies darauf, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland im internationalen Vergleich deutlich niedriger seien. Einer Forderung der SPD, Grundnahrungsmittel wie in Österreich günstiger zu machen, erteilte er eine Absage. Die Politik sollte nicht in funktionierende Märkte eingreifen.

Der Bundesverband Verbraucherzentrale hatte zuletzt kritisiert, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland sich beim Lebensmittelkauf einschränken muss und gesunde Ernährung zu einer Frage des Geldbeutels geworden sei.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.