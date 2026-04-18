Es sei gut, dass Europa aus der Beobachterposition herauskomme und seine Rolle im Iran-Krieg definiere, sagte Theis im Deutschlandfunk. Die europäischen Staaten dürften nicht länger kommentierend an der Seitenlinie stehen, sondern müssten unabhängig von den USA handeln. Die Öffnung der Meerenge von Hormus liege im weltweiten Interesse und sei für die globale Wirtschaft von zentraler Bedeutung.
Großbritannien und Frankreich wollen gemeinsam mit Deutschland und Italien eine Mission zum Schutz der Straße von Hormus anführen. Der Einsatz soll vom Charakter strikt friedlich und defensiv sein, um die Minenräumung zu unterstützen.
Wir halten Sie mit einem Newsblog über weitere wichtige Entwicklungen im Nahen Osten auf dem Laufenden.
Schifffahrt in der Meerenge: Frankreich und Großbritannien wollen Hormus-Mission leiten
Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.