CDU schickt Broschüre "Abstieg für Deutschland" an AfD-Abgeordnete. (picture alliance / Chromorange / Christian Ohde)

Der AfD-kritischen Broschüre liegt auch das Muster eines Austrittsschreibens bei, wie eine CDU-Sprecherin bestätigte. Im Anschreiben an die AfD-Abgeordneten heißt es, die Aktion sei ein "kleiner Service", damit nicht jedes Mitglied der Fraktion einzeln vorbeikommen müsse. Kürzlich hatte sich AfD-Fraktionsgeschäftsführer Baumann ein Exemplar in der Berliner CDU-Zentrale abgeholt und davon ein Video veröffentlicht.

In der Broschüre wirft die CDU der AfD unter anderem vor, eine Gefahr für die Demokratie zu sein. Zudem wird die Partei als völkisch und antisemitisch bezeichnet. Untermauert wird dies mit Zitaten prominenter AfD-Vertreter.

Die für die Wahlkämpfer der Union gedachte Broschüre wird von der AfD kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.