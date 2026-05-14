Wenn man sage, alle müssten mehr arbeiten, dann gebe es zwar Beifall in manchen CDU-Sälen. Aber viele Menschen könnten das aufgrund ihrer Lebensrealität nicht nachvollziehen, sagte Laumann der "Zeit". Teile der CDU könnten daher etwas mehr Empathie üben. Laumann rief die Koalitionspartner in Berlin zu mehr Kompromissbereitschaft in der Reformdebatte auf.
Auch der CDU-Arbeitnehmerflügel CDA und der konservative Flügel der SPD, der Seeheimer Kreis, forderten die Regierungskoalition auf, ihre Streitigkeiten zu beenden.
Mehrere umfassende Reformen stehen noch aus. Der Koalitionsausschuss hatte sich am Dienstag auf einen sogenannten "Arbeitsprozess" geeinigt, um die Umsetzung voranzubringen.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.