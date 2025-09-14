Wahllokal bei den Kommunalwahlen in NRW (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die Christdemokraten kommen demnach landesweit im Schnitt auf 34 Prozent und lägen damit ungefähr beim bisher schlechtesten Kommunalwahl-Ergebnis von 2020. Zweitstärkste Kraft wurde laut der Prognose von Infratest dimap die SPD mit 22,5 Prozent.

Stark hinzugewonnen hat die AfD mit etwa 16,5 Prozent. Gegenüber der letzten Kommunalwahl in NRW hätte die Partei ihr Ergebnis damit mehr als verdreifacht. Die Grünen erlleiden starke Verluste und kommen auf 11,5 Prozent.

Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent, für die Linke 5,5 Prozent. Bei den Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, die regional stark abweichen können.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU Landesvorsitzende Wüst sprach von einem "tollen Ergebnis" für seine Partei. Die CDU sei weiter die "Kommunalpartei Nummer Eins". Mit Blick auf das AfD-Abschneiden sagte Wüst, "dieses Ergebnis müsse zu denken geben. Alle demokratischen Parteien seien aufgefordert, die Probleme im Land zu lösen, so Wüst.

Knapp 14 Millionen Wahlberechtigte

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen im bevölkerungsstärksten Bundesland aufgerufen. Gewählt wurden neben den Kommunalparlamenten auch Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte. Die Wahlbeteiligung ist laut Prognose auf 58,5 Prozent gestiegen und wäre damit so hoch, wie lange nicht in NRW.

Erste Ergebnisse der Landeswahlleitung werden im Laufe des Abends erwartet.

Weitere Informationen und Zahlen zur Wahl finden Sie in unserem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.