Kommunalwahlen in NRW

Norbert Emmerich (AfD) hat in Gelsenkirchen die Stichwahl um den OB-Posten erreicht. (dpa / Henning Kaiser)

CDU-Landeschef Wüst sagte, wenn jemand von der AfD in der Stichwahl sei und jemand von einer demokratischen Partei, dann würden Christdemokraten und sicher auch die Wählerinnen und Wähler wissen, was zu tun ist. Ähnlich äußerte sich die SPD-Landesvorsitzende Philipp.

Die Stichwahl um den Posten des Oberbürgermeisters hat die Alternative für Deutschland in drei nordrhein-westfälischen Großstädten erreicht. In Gelsenkirchen und Duisburg entscheiden die Wähler in zwei Wochen zwischen den Bewerbern von AfD und SPD, wer OB werden soll. In Hagen tritt der AfD-Kandidat gegen einen CDU-Politiker an.

In der aktuellen Hochrechnung kommen die Parteien auf folgende Ergebnisse: CDU 33,3 Prozent, SPD 22,1, AfD 14,5, Grüne 13,5, Linke 5,6, FDP 3,7 Prozent und andere Parteien 7,3 Prozent. Die Zahlen sind Durchschnittswerte, die regional stark abweichen können. Die Wahlbeteiligung wurde zuletzt mit 56,8 Prozent angegeben, ein spürbarer Anstieg gegenüber 2020.

