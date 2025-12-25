CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Mit dem Wehrdienst-Modernisierungsgesetz habe man ein Instrument für ​den ​personellen ​Aufwuchs geschaffen, sagte der CDU-Politiker ‌der Zeitung "Die Welt". Allerdings habe er weiterhin Zweifel, dass dafür ⁠allein eine attraktivere freiwillige Dienstzeit reiche. Daher werde das Parlament bereits 2027 prüfen, ob die vereinbarten Zielzahlen erreichbar seien. Weiter erklärte Röwekamp, er persönlich rechne damit, dass man noch vor der nächsten Bundestagswahl zur Wehrpflicht ‍zurückkehren ​müsse.

Im laufenden Jahr war der Personalbestand der Bundeswehr um 3.000 Soldatinnen und Soldaten auf gut 184.200 gewachsen. In den kommenden Jahren sollen es gut 260.000 werden. Hinzu kommen rund 200.000 Reservisten.

