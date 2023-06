Gebäudeenergiegesetz

CDU will sich wegen "Heizungsgesetz" an Bundesverfassungsgericht wenden

Die CDU will das umstrittene sogenannte Heizungsgesetz der Ampel-Koalition mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts ausbremsen. Der Bundestagsabgeordnete Heilmann teilte in Berlin mit, per einstweiliger Verfügung durchsetzen zu wollen, dass das Plenum mehr Zeit zur Beratung bekomme.

29.06.2023