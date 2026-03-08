Iranische Staatsmedien

Modschtaba Chamenei ist der Sohn von Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Das gab der sogenannte Expertenrat im Staatsfernsehen bekannt. Dieser setzt sich aus 88 Geistlichen zusammen. Das iranische Volk wurde

zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer

aufgerufen. Er hat das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten, von politischen und militärischen Belangen bis hin zu gesellschaftlichen Fragen.

Ajatollah Chamenei war zu Beginn des Krieges bei einem israelischen Luftangriff in Teheran getötet worden. Das israelische Militär drohte, auch dessen Nachfolger zu verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.