Iranische Staatsmedien
Chamenei-Sohn wird neuer oberster Führer

Im Iran wird der Sohn des getöteten Ajatollah Chamenei, Modschtaba Chamenei, neuer oberster Führer.

    Ein Mann mit schwarzem Turban läuft neben anderen Männern. Er trägt eine Brille und einen grauen Bart.
    Modschtaba Chamenei ist der Sohn von Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
    Das gab der sogenannte Expertenrat im Staatsfernsehen bekannt. Dieser setzt sich aus 88 Geistlichen zusammen. Das iranische Volk wurde
    zur Einheit und zur Treue gegenüber dem neuen geistlichen Führer
    aufgerufen. Er hat das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten, von politischen und militärischen Belangen bis hin zu gesellschaftlichen Fragen.
    Ajatollah Chamenei war zu Beginn des Krieges bei einem israelischen Luftangriff in Teheran getötet worden. Das israelische Militär drohte, auch dessen Nachfolger zu verfolgen.
    Diese Nachricht wurde am 08.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.