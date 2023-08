Nachdem Chandrayaan-3 auf dem Mond gelandet ist, erkundet ein Rover nun die Oberfläche des Planeten. (AP)

Erste Bilder von der Landung wurden bereits an die Erde geschickt. Der indischen Weltraumbehörde ISRO war gestern erstmals eine Mondlandung geglückt. Die Sonde landete sicher am Rand des Südpols des Mondes. Wegen des Geländes dort galt die Landung als schwierig. Die Sonde soll zwei Wochen in Betrieb sein. Wissenschaftler erhoffen sich neue Erkenntnisse über die mineralische Zusammensetzung der Mondoberfläche. Das Eis in der Region könnte Treibstoff, Sauerstoff und Trinkwasser für künftige Raumfahrtmissionen liefern.

Indien ist nach den USA, Russland und China die vierte Nation, der eine Landung auf dem Mond gelungen ist. Die erste russische Mondlandung nach gut 50 Jahren war kürzlich gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.