Der verfluchte deutsche Tatendrang

Musik: Konrad Koselleck/Thomas Pigor

Text: Thomas Pigor

Dieses ewige Gewusel, Gemache, Getue, ohne Sinn und Zweck

Kaum hast du aufgegessen, räumen sie dir den Teller weg

Mitten im Gespräch springen alle auf am Tisch

Hektisch. Sobald sie dreckige Teller auf dem Tisch seh'n

Müssen alle aufsteh'n

Das Ritual ist eingespielt

Die Teller müssen sofort in die Spülmaschine

Aber vorher unter fließendem Wasser abgespült

Und das Gespräch am Tisch verrinnt

Weil alle beim Abräumen sind



Immer muss alles perfekt sein, fleckenlos, gelackt, geleckt

Tipptopp, picobello, wie aus dem Möbelhaus-Prospekt

Hausfrauen wischen Staub, wo gar keiner ist

Kehren die Straße, die gar nicht verdreckt ist

Versiegelte Flächen, bis in die letzte Ecke asphaltiert

Immer alles frisch lackiert

Lauthals abgeschmirgelt und neu grundiert

Wenn da was abblättert, sind sie mit dem Schwingschleifer da

Keine Chance für Patina

Keinen Sinn für Muße und für Müßiggang

Immer Hummeln im Hintern

Dieser verfluchte deutsche Tatendrang



Maniacs. Alles Maniacs. Durchgeknallte Gestalten

Die sich selber allesamt für nette Nachbarn halten

Randvoll mit Ideen, was man noch tun kann

Bau'n sie wie wild Veranden an, Sichtschutzzäune, Alarmanlagen

Baumarkt-Junkies, die ein Gerät nach dem anderen nach Hause tragen



Laubrechen, Hecken schneiden.

An sich meditative Tätigkeiten. Gartenarbeiten

Bei denen man seinen Gedanken nachhängen kann

Unter der Flagge der Effektivität triumphiert das Gerät



Und das Nachbarschaftsrecht gibt ihnen Recht

Die Leute mit den zwangsneurotischen Lebensentwürfen

Dürfen wüten bis zum Exzess

Und sie tun es. Und sie tun es, weil sie es dürfen

Lärminferno ist Normalzustand

Stille ist eine Ressource ... Aber bitte: Ihr seid das Volk. Armes Deutschland



Ein Volk opfert Muße, Kraft und Geld und Zeit

Auf dem Altar der Makellosigkeit

Die gilt es mit allen Mitteln zu erreichen

Dafür geht man über Leichen



Nimmermüde, umtriebig, emsig, fleissig, agil,

Verfolgt die Bevölkerung nur ein Ziel

Kurzgeschoren auch in den Trockenphasen

Ist ihr höchstes Ideal: der englische Rasen



Man hat sich hüben wie drüben

Diesem Rasen verschrieben

Selbst bei der Hitze dieses Jahr

Dauer-Rasenmähen statt Siesta

Wie sie einer nach dem ander'n ihre Rasenmäher starten

Der Faschismus beginnt im Garten



Dieser verfluchte deutsche Tatendrang, es herrscht Arbeitszwang

In den Neubaugebieten, Melancholieverbot

Orgien des Ordnungswahns in den Zwangsneurosengärten



Doch nicht nur in den Kleingartenkolonien,

Auch in der Mitte von Berlin

Lässt die junge Bourgeoisie andauernd ihre Böden abzieh'n

Leere makellose Räume voll mit makellosen Dingen

Lassen sie die Handwerker springen. Maniacs!

Sie legen selbst nicht Hand an, sie lassen lärmen

Während sie im Urlaub von verwilderten Gärten schwärmen



Und die reichen Spießer in den Neubau-Villen

Lassen sich ihre Gärten mit Steinen auffüllen

Das ist die neueste Perversion, das ist der Ordnungswahn hoch drei

Lauter schwarzer Schotter und darin ein einsamer Bonsai



Und dann hocken sie in ihren Eigenheimen

Um das sie alle ihre Freunde beneiden und lassen sich scheiden

Und wenn ein neuer Lebenspartner einzieht in das supertolle Haus

Muss der Schotter wieder raus