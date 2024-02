Landesparteitag der AfD Baden-Württemberg (dpa / Christoph Schmidt)

Die Parteiführung ließ den Saal in Rottweil räumen, weil zu viele Mitglieder und Gäste in den Raum drängten. Hintergrund ist, dass die AfD in Baden-Württemberg keine Delegierten auf die Parteitage schickt. Jedes einfache Mitglied darf kommen. Später sollten nur stimmberechtigte Mitglieder wieder in den Saal gelassen werden. Mehrere Vorstandsmitglieder sprachen sich dafür aus, den Parteitag abzubrechen. Sie argumentierten, dass Stimmberechtigte an der Tür abgewiesen worden seien.

In Rottweil sollte der Vorstand der Landespartei neu gewählt werden. Das Gremium gilt als zerstritten. Laut Deutscher Presse-Agentur wurde erst am Nachmittag eine Versammlungsleitung für die Veranstaltung, die eigentlich bereits um 10 Uhr beginnen sollte, gewählt. Vorstandsmitglieder stritten demnach auf der Bühne und schalteten sich gegenseitig die Mikrofone ab. Gegnerische Lager schrien und buhten sich aus, hieß es weiter.

NRW-AfD bestätigt Landeschef Vincentz

Beim Parteitag der nordrhein-westfälischen AfD in Marl wurde Landesparteichef Vincentz für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. 470 Delegierte stimmten für den 37-jährigen Mediziner, 130 gegen ihn und 18 enthielten sich. In der Nähe des Tagungsorts gab es Proteste gegen die AfD und ihre Politik, an denen nach Polizeiangaben rund 2.000 Menschen teilnahmen.

