Ukrainekrieg

Charkiw ist häufig russischen Raketenangriffen ausgesetzt. (Vadim Belikov / AP / dpa / Vadim Belikov)

Das teilte der Bürgermeister mit. Ein solcher Schutzraum werde es Tausenden von Kindern ermöglichen, ihren Unterricht auch bei Raketenangriffen sicher fortzusetzen, schreibt er im Kurznachrichtendienst Telegram.

Viele Schulen in Frontregionen sind während des Krieges gezwungen, online zu unterrichten. Charkiw hat vor Beginn des Schuljahres am 1. September bereits rund 60 Klassenzimmer in U-Bahnstationen eingerichtet, die Platz für mehr als 1.000 Schüler bieten.

