Klimaforscher Lucht

"Wir destabilisieren den Planeten insgesamt"

Sechs von neun planetaren Belastungsgrenzen sind überschritten. Die Erde sei in vielen Bereichen überlastet, so der Physiker Wolfgang Lucht. Dazu zählen Klima, Biodiversität, Süßwasser, Entwaldung und Chemikalien in der Umwelt.

Kühn, Kathrin | 14. September 2023, 16:45 Uhr