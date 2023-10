Stockholm

Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung von Quantenpunkten

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler, die an amerikanischen Universitäten forschen. Das gab das Nobelpreiskomitee in Stockholm bekannt. Bei den Preisträgern handelt es sich um den in Frankreich geborenen Moungi G. Bawendi, den US-Amerikaner Louis E. Brus sowie den Russen Alexei I. Jekimow.

04.10.2023