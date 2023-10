Die drei mit dem Nobelpreis für Chemie 2023 ausgezeichneten Forscher Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov sind in den USA tätig. (Niklas Elmehed / Nobel Prize Outreach )

Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei in den USA tätige Forscher für die Entdeckung und Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov haben in den 80er- und 90er-Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitteilte. Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet.

Die auch "künstliche Atome" genannten Strukturen sind winzig klein und haben einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Preisträger vorab geleakt

Der Nobelpreis ist für die Wissenschaft, was der Oscar für die Filmbranche ist. In den Tagen der Bekanntgabe blickt die Welt nach Stockholm und über die möglichen Gewinnerinnen und Gewinner wird vorab viel spekuliert.

Wer zum Schluss den Anruf bekommt, ist streng geheim. Dem entsprechend überraschend kam die Nachricht der schwedischen Tageszeitung „Dagens Nyheter“ und des Wissenschaftsmagazins „Ny Teknik“ in der die Preisträger des Nobelpreises für Chemie 2023 vorab verkündet wurden. Die Schwedische Akademie der Wissenschaften dementierte die Meldung zunächst. Die Entscheidung werde immer erst am Tag der Bekanntgabe getroffen. Die Sprecherin der Akademie reagierte ratlos: "Wir wissen einfach nicht, was passiert ist, wir müssen diese Sache untersuchen".

Kritik am bekanntesten Preis der Wissenschaft

Der Stifter des renommierten Preises, Alfred Nobel, hatte als wichtiges Vergabekriterium die Gemeinnützigkeit der Forschung festgelegt. Trotz dieses humanitären Grundgedankens steht der Nobelpreis immer wieder in der Kritik. Die öffentlichen Debatten entzünden sich dabei am häufigsten um den Friedensnobelpreis und den Literaturnobelpreis.

Aber auch um die drei naturwissenschaftlichen Preise gibt es regelmäßig Diskussionen. Dabei geht es seltener um die ausgezeichneten Personen, sondern viel mehr um das Verfahren, in dem die Auswahl getroffen wird.