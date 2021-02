Chick Corea hat als Sideman, Bandleader und Solist fünf Jahrzehnte lang Jazzgeschichte geschrieben. Mit Miles Davis brachte er den Jazzrock auf den Weg. Seine eigene Formation Return To Forever wurde eine der Supergruppen dieses Genres. Aber auch in kammermusikalischen Duos u.a. mit Vibrafonist Gary Burton, als Solist oder in Zusammenarbeit mit klassischen Klangkörpern ist Corea rastlos produktiv und kreativ geblieben. Seine Akoustic Band mit Bassist John Patitucci und Schlagzeuger Dave Weckl war eines der prägenden Klaviertrios im Jazz der letzten drei Dekaden.

2018 gab Corea mit dieser Gruppe ein Konzert im Rahmen des Klavierfestival Ruhr.

Chick Corea - Piano

John Patitucci - Kontrabass

Dave Weckl Schlagzeug

Aufnahme vom 8. Juli 2018, Essen

Das vollständige Konzert finden Sie hier:

Chick Corea Akoustic Band, Klavier-Festival Ruhr in Essen 08.07.2018 (93:11)