China erhöht Zölle für US-Produkte auf 84 Prozent. (Damian Dovarganes/AP/dpa)

Peking kündigte an, ab morgen die Zölle auf US-Produkte von 34 auf 84 Prozent zu erhöhen. Der Schritt ist eine Reaktion darauf, dass die US-Zölle auf chinesische Produkte seit heute bei mehr als 100 Prozent liegen. Ausgelöst durch von US-Präsident Trump verhängte Abgaben auf Importe aus China, hatte es zuletzt Gegenzölle seitens Peking und darauf wiederum eine Reaktion der USA gegeben.

Trump will mit Hilfe der Zölle nach eigenen Angaben das Handelsdefizit der Vereinigten Staaten gegenüber China abbauen. Auch gegen Dutzende andere Länder traten heute neue US-Zölle in Kraft, was zu weiteren Verlusten an den Börsen führte. Auf Produkte aus EU-Staaten fallen beispielsweise 20 Prozent an. US-Präsident Trump deutete die Entwicklung als Erfolg und sagte, viele Länder riefen verzweifelt an und wollten nun dringend über die neuen Zölle verhandeln.

Um bereits früher verhängte US-Zölle auf Stahl und Aluminium geht es heute in Brüssel. Die EU-Mitgliedsländer entscheiden über eine Reaktion auf diese seit Mitte März geltenden Abgaben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.