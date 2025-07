Ein Feld aus Solarpaneelen in der nordchinesischen Region Ningxia. (AFP / STR)

Einer Studie der US-Organisation Global Energy Monitor zufolge soll in diesem Jahr eine Leistung von 1,3 Terawatt hinzugebaut werden. Das entspräche nahezu der bisher in China installierten Leistung von 1,4 Terawatt. Derzeit werden den Angaben zufolge drei Viertel aller Wind- und Solaranlagen weltweit in dem Land installiert.

Eine andere Forschergruppe hatte im Mai festgestellt, dass die chinesischen Treibhausgasemissionen im ersten Quartal trotz eines stark gewachsenen Strombedarfs gesunken sind. Weiter heißt es, China versuche, auch mit Blick auf die Abkehr der USA von der internationalen Zusammenarbeit für den Klimaschutz, sich als globaler Vorreiter im Kampf gegen die Erderhitzung zu positionieren.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.