Reaktion auf Trumps Zollpolitik

Die Handelsminister von Japan, Südkorea und China bei ihrem ersten Wirtschaftsdialog seit fünf Jahren in Seoul (AFP / JUNG YEON-JE)

In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul beschlossen die Minister auch, die Verhandlungen für ein gemeinsames Freihandelsabkommen zu beschleunigen. Seit 2012 sind die Länder diesbezüglich zwar immer wieder im Gespräch gewesen, jedoch haben unter anderem territoriale Streitigkeiten zu Verzögerungen geführt.

Seoul, Peking und Tokio sind wichtige Handelspartner der USA. Seit seinem Amtsantritt im Januar verfolgt US-Präsident Trump eine aggressive Zollpolitik, um Zugeständnisse zu erzwingen und auch Impulse für die heimische Industrieproduktion zu setzen. So müssen ab dem 3. April Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Auto-Einfuhren in die USA gezahlt werden.

Mehr Informationen:

Diese Nachricht wurde am 30.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.