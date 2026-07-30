Autobranche

China-Krise führt zu Gewinneinbruch bei BMW. (dpa-news/Andy Wong)

Wie das Unternehmen in München mitteilte, sank der Gewinn um fast 35 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Im Bereich Automobile sackte das operative Ergebnis um mehr als 60 Prozent auf 629 Millionen Euro ab. BMW verdiente laut Experten in den vergangenen drei Monaten mehr mit seinen Finanzdienstleistungen als mit der Herstellung von Autos. Vor allem die Geschäfte in China liefen für BMW schlecht. Der Absatz brach dort um fast ein Drittel ein. Gestern war bekannt geworden, dass das Unternehmen Tausende Stellen abbauen will. Auch andere Automobilhersteller befinden sich in ähnlichen Krisen. Gründe sind neben dem wegbrechenden Absatzmarkt China auch strategische Fehler der Unternehmen und US-Zölle.

Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.