Vor Gipfeltreffen

Im Rahmen von Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs hatte die EU auch Strafmaßnahmen gegen mehrere chinesische Unternehmen verhängt, denen sie eine Unterstützung des Angriffskriegs vorwirft. Das Vorgehen werde negative Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeziehungen und die Zusammenarbeit im Finanzbereich haben, erklärte das Handelsministerium in Peking.

Die Äußerungen kommen wenige Tage vor dem EU-China-Gipfel am Donnerstag in Peking. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, will dann den chinesischen Präsidenten Xi treffen. Begleitet wird sie vom Präsidenten des Europäischen Rates, Costa. Themen des Treffens sind neben der Handelspolitik der Ukraine-Krieg und die Lage in Nahost.

