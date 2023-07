Eine chinesische Militärmaschine während eines Militärmanövers in der Nähe Taiwans (Archivbild). (imago / Xinhua / Mei Shaoquan)

Das teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit. 22 Maschinen hätten die inoffizielle Grenzlinie in der Meerenge zu Taiwan überquert, hieß es. In der kommenden Woche steht ein Militärmanöver an. Dann übt Taiwan - wie in jedem Jahr - seine Kampfbereitschaft im Falle einer Invasion durch China. Die Volksrepublik beansprucht die seit dem Ende des Bürgerkrieges 1949 selbstverwaltete Inselrepublik als ihr Territorium und will sie notfalls auch mit Gewalt annektieren.

