Kurz vor Treffen Trumps mit Xi

Nationalflagge von Taiwan (Rainer Jensen/dpa)

Laut staatlichen chinesischen Medien übten Einheiten des Militärs Luftblockaden und Präzisionsschläge. Die Aktion wurde nur wenige Tage vor einem geplanten Treffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Trump in Südkorea bekannt gegeben.

Trump und Xi wollen sich am Rande eines regionalen Gipfels treffen, um über ihren Handelsstreit zu beraten. US-Außenminister Rubio sagte gestern, Taiwan müsse sich über die Gespräche keine Sorgen machen. Die USA haben sich zur Sicherung der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet, unterhalten aber keine formellen diplomatischen Beziehungen zu der Insel.

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und droht mit einer Eroberung.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.