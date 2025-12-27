Luftaufnahme vom südchinesischen Meer: in der Mitte der Flugzeugträger „Liaoning“, im Hintergrund weitere Boote. (picture alliance / Xinhua News Agency / Liu Fang)

Peking reagiert damit auf die Ankündigung Washingtons, im großen Stil Waffen an Taiwan zu verkaufen. Die Strafmaßnahmen umfassten das Einfrieren von Vermögenswerten, teilte das chinesische Außenministerium mit. Betroffen seien unter anderem Northrop Grumman Systems Corporation und Teile des Boeing-Konzerns. Zudem werde Einzelpersonen und Organisationen untersagt, Geschäfte mit diesen Unternehmen zu machen. Ferner dürften zehn US-Führungskräfte künftig keine Geschäfte mehr in China tätigen und das Land nicht betreten, darunter der Gründer des Rüstungsunternehmens Anduril Industries, Palmer Luckey. Die Vermögenswerte der zehn Manager seien ebenfalls eingefroren.

Die US-Regierung hat jüngst Waffenverkäufe im Umfang von zehn Milliarden Dollar an Taiwan angekündigt. Das Rüstungspaket enthält Mittelstreckenraketen, Haubitzen und Drohnen. Würde der Deal vom US-Kongress genehmigt, wäre es das größte jemals von den Vereinigten Staaten an das selbstverwaltete Gebiet verkaufte Waffenpaket. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums. Beobachter befürchten, Peking könne das Gebiet uch gewaltsam unter seine Kontrolle bringen.

