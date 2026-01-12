Gewalt gegen Protestierende

US-Präsident Donald Trump äußert sich in der Air Force One häufig gegenüber Journalisten /(Archivbild). (dpa / AP / Mark Schiefelbein)

Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte, Peking lehne eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ab. Dies gelte ebenso für die Androhung von Gewalt in den internationalen Beziehungen. China hoffe zudem, dass Regierung und Bevölkerung im Iran die aktuellen Schwierigkeiten überwinden könnten.

Präsident Trump hatte dem Regime in Teheran mehrfach mit einem militärischen Eingreifen gedroht, sollte die Gewalt gegen Demonstranten anhalten. Nach Äußerungen Trumps ist der Iran inzwischen zu Gesprächen mit den USA bereit. Man sei dabei, ein Treffen zu planen.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.