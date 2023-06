Der chinesische Verteidigungsminister General Li Shangfu (dpa-news / Britta Pedersen)

Solche Zusammenschlüsse würden die Region in einen Strudel von Auseinandersetzungen vor allem mit den Vereinigten Staaten ziehen. Der indopazifische Raum brauche eine offene und integrative Zusammenarbeit und nicht die Einbindung in kleine Cliquen, erklärte Li weiter.

Lis Äußerungen zielen auf Bemühungen der USA ab, Bündnisse in der Region zu festigen. Vor eineinhalb Jahren hatten die USA gemeinsam mit Australien und Großbritannien das indopazifische Sicherheitsbündnis Aukus gegründet - eine Antwort auf den zunehmenden Einfluss Chinas in der Region.

Pistorius ruft Indopazifik-Staaten auf, sich gegen Russlands Krieg zu stellen

An der Sicherheitskonferenz nimmt auch Bundesverteidigungsminister Pistorius teil. Der SPD-Politiker rief die Staaten im Indopazifik auf, sich klar gegen Angriffe auf die internationale Sicherheitsarchitektur zu stellen. Durch Russland sei die regelbasierte Weltordnung stark unter Druck geraten, meinte Pistorius. Dies sei gefährlich. Denn wenn Russland gewinne, werde die Botschaft an revisionistische Mächte in der Welt sein, dass Aggression und grundlose Anwendung militärischer Gewalt akzeptabel seien und erfolgreich sein könnten.

