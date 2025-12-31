Japan und Australien kritisieren das chinesische Manöver vor Taiwan. (Adek Berry / AFP)

Das Außenministerium teilte in Peking mit, solche Reaktionen seien verantwortungslos. Die betroffenen Länder verschlössen die Augen vor den separatistischen Kräften, die in Taiwan mit militärischen Mitteln nach Unabhängigkeit strebten. Zuletzt hatten Japan und Australien das chinesische Militärmanöver verurteilt. Gestern zeigten sich zudem Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die EU besorgt.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets. Das chinesische Militär hielt in den vergangenen beiden Tagen in der Region eine großangelegte Übung mit zahlreichen Schiffen und Kampfflugzeugen ab. Peking sprach dabei auch von einer Warnung ‌an Befürworter einer Unabhängigkeit Taiwans und vor einer Einmischung von außen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.