Donald Trump bei der Ankündigung weitreichender Zölle am Weißen Haus (AP / Mark Schiefelbein)

Das berichten staatliche chinesische Medien. Ling verwahrte sich demnach entschieden gegen Protektionismus und Schikanen.

US-Präsident Trump signalisierte unterdessen Gesprächsbereitschaft. Sollte ein betroffenes Land etwas, so wörtlich, Phänomenales anbieten, wäre ein Verhandlungsergebnis möglich, sagte er vor Journalisten. So stellte er etwa China einen Zollnachlass in Aussicht, sollte Peking den Verkauf des US-Geschäfts der Plattform Tiktok billigen.

Zahlreiche Länder kündigten bereits Gegenzölle an. Die Welthandelsorganisation WTO warnte vor einem Handelskrieg. Am Devisenmarkt löste Trumps Politik deutliche Kursverlust für den Dollar aus.

