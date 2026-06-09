Blick auf den chinesischen Tiefwasserhafen von Yanghan: Die Exporte der Volksrepublik steigen. (pa/Lu Hongjie)

Die Ausfuhren legten nach Angaben der Zollbehörde in Peking um mehr als 19 Prozent zu. Besonders stark wuchsen die Exporte in die USA – sie stiegen im Jahresvergleich um mehr als 35 Prozent. US‑ Präsident Trump hatte China im vergangenen Monat besucht. In den Gesprächen ging es auch um eine Verbesserung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen.

Nach seinem Amtsantritt Anfang 2025 hatte Trump mit Strafzöllen einen Handelskrieg mit China ausgelöst. Zwischenzeitlich lagen die gegenseitigen Zölle bei bis zu 145 Prozent. Inzwischen ruht der Konflikt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.