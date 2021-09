Der chinesische Immobilienriese Evergrande ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Konzern muss in dieser Woche viel Geld zurückzahlen, kann das offenbar aber nicht. Weltweit haben Anlegerinnen und Anleger Angst vor einer Pleite, die andere mitreißen könnte.

Wie ist es zu dieser schweren Krise bei Evergrande gekommen?

Evergrande ist ein riesiges Immobilienimperium. Es baut auf Vorkasse, das heißt, die chinesischen Käufer bezahlen, sie leihen sich dafür oft auch das ganze Geld. Evergrande hat aktuell 300 Milliarden Euro Schulden, ist aber an der Börse nur noch ungefähr ein Hundertstel davon wert. Anleger haben am Montag (20.09.) Aktien von Evergrande en masse verkauft und auch die anderer Immobilienkonzerne in China.

Manche sprechen nun sogar schon von Chinas Lehman-Moment. Als bei uns die faulen Immobilienkredite geplatzt sind und die Bank Lehman Brothers Knall auf Fall pleiteging, galt dies als Auslöser der großen Finanzkrise von 2008.

Platzt da eine Blase?

Eher nicht. Hier passiert nichts Unkontrolliertes. Hier läuft alles genau nach Plan – und zwar nach dem Plan der Kommunistischen Partei Chinas. Immobilienkonzerne haben Stress in China, weil die chinesische Staatsführung ihnen gesagt hat: ‚Macht weniger Schulden‘. Das ist die Quintessenz. Das wird hier im Westen oft missverstanden.

Peking verursacht der Firma Evergrande diese finanziellen Kopfschmerzen selbst. Die Führung der Kommunistischen Partei will, dass die Immobilienkonzerne abspecken, dass nicht ständig noch mehr und noch teurer gebaut wird und vor allem auf Pump. Der Immobilienmarkt ist bereits stark überhitzt. Viele Chinesen können sich in den großen Städten keine Wohnungen mehr leisten.

Peking will das ändern. Und die Regierung will auch, dass die Konzerne sich nicht mehr so leicht Geld besorgen können wie bislang, weil so aufgeblähte Schulden den Finanzmarkt insgesamt wackelig machen – davor hat Peking seit Jahren Angst.

Insofern ist der Stress, unter dem Evergrande steht, ein bewusst induzierter Stress wie bei einer Abspeckkur. Deshalb sieht es auch nicht danach aus, als würde die chinesische Regierung eingreifen, um die Lage zu beruhigen.

Kann uns diese Krise auch hier schaden?

Zwar ist die Sorge groß, dass es zu einem Domino-Effekt kommt wie 2008, aber es spricht vieles dagegen. Der chinesische Finanzmarkt ist ziemlich abgeschottet von der Welt. Das Geld, das Evergrande sich geliehen hat, stammt zu 90 Prozent aus China. Also haben eher chinesische Anleger ein Problem, auch Kleinsparer, die ihr Geld da reingesteckt haben.

Aber wenn im Immobiliensektor in China einiges kollabiert, dann kollabiert einer der führenden Wirtschaftszweige, der auch ein Drittel zum chinesischen Bruttosozialprodukt beiträgt. Dann wäre das der Backlash, den wir in Europa spüren könnten. Beispielsweise könnten Chinesen, die Geld in Immobilien gesteckt haben, weniger Geld haben, um deutsche Autos zu kaufen.