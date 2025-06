Gespräche in London

Chinas Vize-Regierungschef leitet Verhandlungen im Zollstreit mit den USA

In den Handelskonflikt zwischen den USA und China kommt Bewegung. Die Führung in Peking bestätigte ein Treffen ranghoher Vertreter beider Staaten für den heutigen Montag. Vize-Ministerpräsident He werde auf Einladung der britischen Regierung Großbritannien besuchen.