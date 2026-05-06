Iran-Krieg

Der chinesische Außenminister Wang Yi (2.v.r) mit seinem iranischen Amtskollegen Abbas Araghtschi (l) (Cai Yang / XinHu /dpa)

Beim Besuch seines iranischen Kollegen Araghtschi in Peking sagte Wang, der Krieg habe schwere Auswirkungen auf den regionalen und globalen Frieden. Ein umfassender Waffenstillstand sei daher dringend geboten. Bei dem Treffen betonte Wang, es sei daher wichtig, am Dialog sowie an Friedensverhandlungen festzuhalten. Für den iranischen Außenminister war es die erste Reise nach China seit Beginn des Krieges zwischen dem Iran und den USA sowie Israel. China hat aufgrund seiner engen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Teheran besonderen Einfluss.

Unterdessen hieß es aus pakistanischen Vermittlerkreisen, die USA und der Iran stünden kurz vor einer Einigung zur Beendigung des Kriegs. Eine entsprechende Absichtserklärung könne sehr bald unterzeichnet werden. Stellungnahmen aus Washington oder Teheran liegen dazu bisher nicht vor.

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Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.