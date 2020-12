Chormusik Neue Weihnachtslegenden aus Osteuropa Am Mikrofon: Klaus Gehrke

v.l.n.r.: Pawel Łukaszewski, Stephen Layton und Ēriks Ešenvalds (Richard Mailänder )

Jahrhunderte lang bot das Weihnachtsfest Anlass für Motetten, Kantaten, Oratorien über die Menschwerdung Jesu Christi. Heute hingegen tun sich Gegenwartskomponisten mit diesem Thema sehr schwer. In Polen oder den baltischen Staaten ist das Interesse an neuer Weihnachtsmusik allerdings groß.

Nach 1991 veränderte sich im europäischen Osten auch das zeitgenössische Komponieren. Insbesondere in Polen und den Republiken des Baltikums begann man sich wieder stärker an Traditionen zu orientieren: an vokal-musikalischen Formen, an nationalen und sakralen Sujets. Darin spiegelten gesellschaftspolitische Entwicklungen. Denn nicht zuletzt auf dem gemeinsamen Singen und der Gemeinschaft im Glauben fusste die Kraft der Gesellschaften, sich sowjetischer Vorherrschaft entgegen zu stellen und zu entziehen.

Nur logisch, dass auch das christliche Weihnachtsfest als Thema dabei neu in den Fokus des Komponierens geriet. Eines Komponierens fern westlichen Avantgarde-Denkens, aber nah an der ausgeprägten Kultur des Laienchor-Singens. Im Gespräch mit Richard Mailänder, Kirchenmusikdirektor des Erzbistums Köln, stellt Autor Klaus Gehrke Ausschnitte aus entsprechenden Werken von Pawel Łukaszewski (Polen), Pēteris Vasks und Ēriks Ešenvalds (Lettland) und Urmas Sisask (Estland) vor.

Pawel Łukaszewski (*1968)

Weihnachtslieder und –motetten (Auswahl)

Polish Chamber Choir

Leitung: Jan Łukaszewski

Pēteris Vasks

"Musica Adventus" (4. Satz)

Sinfonietta Riga

Leitung: Normunds Šnē

Ēriks Ešenvalds (*1977)

Weihnachtslegende (Ausschnitt)

Riga Youth Choir

Leitung: Maris Sir

Urmas Sisask (*1960)

Weihnachtsoratorium (Ausschnitt)

Nadja Kurem (Sopran), Mati Korts (Tenor), Akademischer Männerchor der Universität Tallinn

Leitung: Jüri Rent