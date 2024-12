Nach Assad-Sturz

In der syrischen Hauptstadt Damaskus wurde kurz vor Weihnachten eine Krippe aufgestellt. (AFP / ANWAR AMRO)

Kirchenglocken läuteten, Gottesdienste wurden nach bisherigen Erkenntnissen ohne Zwischenfälle abgehalten. Beobachtern zufolge waren die Feierlichkeiten verhaltener als früher. Vereinzelt hatte es zuletzt christenfeindliche Taten gegeben. Nahe Hama etwa setzten Männer einen öffentlich aufgestellten Weihnachtsbaum in Brand, was Protestkundgebungen auslöste. Vor einer Woche attackierten Angreifer eine Kirche in Hama, zudem wurden laut Reuters Geländewagen mit lautsprecherverstärkten dschihadistischen Gesängen durch das Damaszener Christenviertel Bab Tuma gefahren. Als Täter stehen ausländische Kämpfer in Verdacht. Die neuen islamistischen Machthaber Syriens hatten den Minderheiten im Land Schutz zugesagt. Für heute und morgen riefen sie offizielle Feiertage aus.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.