"Interview der Woche"

Christian Mölling (DGAP): "Bundeswehr von erschreckendem in abschreckenden Zustand versetzen"

Der Verteidigungsexperte Christian Mölling fordert weitere erhebliche Investitionen in die Bundeswehr. Im Moment sei diese in einem erschreckenden Zustand, sagte der stellvertretende Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Er halte es für möglich, die Bundeswehr innerhalb von zehn bis 15 Jahren in einen, Zitat, "abschreckungsfähigen" Zustand zu versetzen.

19.05.2023