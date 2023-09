Ein Jahr Giorgia Meloni

Clevere Postfaschistin

Seit 12 Monaten ist die extreme Rechte in Italien an der Macht. Die schlimmsten Befürchtungen sind nicht eingetreten. Grund für eine Entwarnung ist das nicht. Und: Was taugen die Vorschläge der Regierung in der Wohnungskrise? (17:05)

Jasper Barenberg | 25. September 2023, 17:00 Uhr