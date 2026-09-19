Der Sender CNN zitiert mit dem Vorfall vertraute Kreise, wonach die KI die Ladung des Schiffes falsch identifizierte. Der von einem Analysten genutzte Chatbot behauptete, es habe Komponenten für Atomwaffen gelagert. Dem Bericht zufolge hatten sich US-Soldaten bereits darauf vorbereitet, das Schiff zu entern. Der Einsatz sei schließlich abgebrochen worden, nachdem Beamte den Fehler entdeckt hätten.
Was das Schiff tatsächlich geladen hatte und wohin es unterwegs war, blieb unklar. Die US-Streitkräfte und das Pentagon äußerten sich zunächst nicht.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.