Die Trompeterin und Flügelhornistin Heidi Bayer kam aus Franken über den Umweg Essen - Miami (Florida) nach Köln. Dort ist sie u.a. in drei modern ausgerichteten Profi-Big Bands aktiv. Im Subway Jazz Orchestra traf sie auf den Pianisten Sebastian Scobel - seitdem in mehreren Projekten ihr Kollege. Ihr Duo gründeten sie für die Teilnahme an der Ausschreibung des Folkwang Jazzpreises 2018 in Essen - den sie prompt gewannen. Einen wesentlichen Klangimpuls für ihr Spiel gab die historische Trioformation Azimuth mit Trompeter Kenny Wheeler und Pianist John Taylor. Deren kammermusikalischen, lyrisch-melodischen Sound greifen Bayer und Scobel auf und führen ihn auf eigenes Terrain.

Heidi Bayer, Trompete, Flügelhorn

Sebastian Scobel, Klavier

Aufnahme vom 15.6.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln

Die Reihe "Cologne Duets" entstand in Reaktion auf die Corona-Krise: Sie dokumentiert Duos Kölner Musikerinnen und Musiker mit Aufnahmen, die live, aber ohne Publikum eingespielt wurden. Die nächste Cologne Duets-Aufnahme folgt in "Jazz Live" am 13. Oktober 2020 mit Sebastian Sternal, Klavier und Jonas Burgwinkel, Schlagzeug.