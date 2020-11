Die zwei Jazz-Größen Lee Konitz und John Taylor waren nicht nur ihre wichtigsten Einflüsse, sondern auch Lehrer und Freunde. Ausgehend von diesen Vorbildern haben sich Kristina Brodersen und Tobias Weindorf in über zehn Jahren im Duo ihre eigene, oft lyrische Klangsprache geschaffen. Ihre erste und bisher einzige Duo-CD entstand vor sieben Jahren. Doch sie arbeiten kontinuierlich an ihrem Repertoire. Beim Konzert im Deutschlandfunk hatten die beiden auch brandneue Stücke dabei - unter anderem eines von Kristina Brodersen, das gerade erst bei einem nordrhein-westfälischen Kompositionswettbewerb ausgezeichnet wurde.

Die Reihe „Cologne Duets“ entstand in Reaktion auf die Corona-Krise: Sie dokumentiert Duos Kölner Musikerinnen und Musiker mit Aufnahmen, die live, aber ohne Publikum eingespielt wurden. Die nächste „Cologne Duets“-Aufnahme in „Jazz Live” am 8. Dezember 2020 mit Florian Ross und Lucas Leidinger, Klavier.

Kristina Brodersen, Altsaxofon

Tobias Weindorf, Klavier

Aufnahme vom 19.6.2020 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal