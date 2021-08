Matthew Halpin, geboren 1991 in Dublin, studierte in Boston und lebt seit 2015 in Köln. Dort ist er in zahlreichen festen Formationen vom Trio bis zur Big Band aktiv. Sein Debüt unter eigenem Namen erschien 2021. Mit beeindruckender Kontrolle und feinem Ton gebietet er über das gesamte Spektrum der Saxofontradition im Jazz. Pianist Simon Seidl ist sein Bandkollege im Hendrika Entzian Quartett. Im Deutschlandfunk Kammermusiksaal spielten beide erstmals öffentlich im Duo zusammen. Im Gepäck hatten sie eine pralle Mappe neuer Kompositionen von Halpin: Abwechslungreiche Miniaturen, die mal humorvoll klingen, mal verschroben, mal wehmütig - und oft alles gleichzeitig.

Die Reihe „Cologne Duets“ entstand in Reaktion auf die Corona-Krise: Sie dokumentiert Duos Kölner Musikerinnen und Musiker mit Aufnahmen, die live, aber ohne Publikum eingespielt wurden.

Matthew Halpin, Tenorsaxofon

Simon Seidl, Piano

Aufnahme vom 8.5.2021 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Köln