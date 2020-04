Die Handlung in Kürze: 2015, als Flüchtlinge aus Syrien und Afrika in Scharen nach Europa kommen, wird die Hauptfigur Kitty bei einem Hamburger Medienunternehmen eingestellt, das Onlinekommentare überprüft. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen moderieren diese Welle von Hass und Verschwörungstheorien, die in jenem Jahr das Internet flutet. Allesamt zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Es gibt noch mehr Parallelen zur Wirklichkeit, denn Kathrin Klingner hat ab 2013 eine Zeitlang genau so einen Job gemacht wie ihre Comic-Figur Kitty gemacht.

"Jedes Thema wurde auf Flüchtlinge gedreht."

"Ursprünglich gab es auch noch andere Aufgaben, nicht nur reine Kommentarmoderation sondern auch noch andere technische Aufgaben. Die Kommentare wurden immer mehr und es hat einen immer größeren Teil des Jobs eingenommen", schilderte Kathrin Klingner im Dlf. Ab 2015 seien die Kommentare sehr monothematisch geworden. Beim Thema "Straßenbau" sei kommentiert worden: "Ja, jetzt ist kein Geld mehr da für Straßenbau wegen der Flüchtlinge." Das Beispiel mache deutlich: "Jedes Thema wurde auf Flüchtlinge gedreht", so Klingner, "und die Zahl der Kommentare hat sehr stark zugenommen".

"Don´t feed the Troll."

Rassistische Beleidigungen als Regelfälle, beim Flüchtlingsthema werde viel gelöscht. "Im Idealfall gibt es zwei Nutzer, die diskutieren, gegeseitig antworten und bei einem Minimalkonsens landen. Das passiert schon. Ich weiß nicht, ob sie ihren Standpunkt ändern, aber vielleicht verstehe sie den Standpunkt des anderen", so Kathrin Klingner. Sie habe aber noch nie erlebt, dass jemand schreibe, Flüchtlinge seien ja doch okay.

Klingners Motto lautete: "Don´t feed the Troll" - im Internet möchte die Comiczeichnerin nicht mit Rechten oder Verschwörungstheoretikern reden. Im Bekanntenkreis könne man miteinander reden. Kommentarspalten zu schließen bei bestimmten Themen sei ab einem bestimmten Punkt richtig. "Es hat keinen Mehrwert mehr für die Leute, die mitlesen", begründet Kathrin Klingner die Entscheidung. Sie selber lese keine Kommentare zu ihren Büchern. "Von irgendwelchen Leuten, die sich irgendwelche Usernamen geben, wo ich nicht weiß, wer die Person ist, da ist die Meinung auch nicht relevant für mich", erklärte die Comiczeichnerin