COP29

Der Klimakrimi von Baku #399

So nah am Scheitern wie die COP29 in Baku war eine UN-Weltklimakonferenz lange nicht mehr. Lag es am Unvermögen oder am Unwillen des Gastgeberlandes Aserbaidschan? Und nützt das Finanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar wirklich dem Klimaschutz?